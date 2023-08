Jojo Todynho rebate críticas sobre cirurgia bariátrica: “Vocês vão ver”

Jojo Todynho rebateu as críticas que ela tem recebido nas redes, após passar por uma cirurgia bariátrica. A cantora falou nos stories que está seguindo à risca as orientações médicas no pós-operatório, e que não quer que as pessoas continuem cobrando por um comportamento que ela não terá.

“O meu médico me falou que a bariátrica é para eu me sentir bem. Se eu sentir qualquer incômodo, não é normal. Ele disse que era para eu ter uma vida normal. Daqui a 40 dias eu volto a treinar, volto para a minha vida normal e está tudo certo. Não venham me encher o saco”, disse.

Jojo contou que já foi liberada pelo o seu médico para ir para a faculdade e ir à praia, e defendeu que cada pessoa deve passar pelo seu próprio processo de recuperação. “Cada um vive o seu processo, cada um vive a sua jornada. E está tudo certo. Eu estou aqui para dar força para as pessoas que buscam qualidade de vida. Para as pessoas que buscam uma vida saudável. Eu não estou aqui para ditar moral para ninguém”, falou.

Ainda nos seus stories, a cantora também avisou que não pretende postar nenhuma foto ou vídeo mostrando o antes e o depois da sua evolução. “A mulher que eu fui antes, que eu sou agora e que eu vou me tornar, não muda. Porque estamos falando de corpo. Mental e alma, eu continuo a mesma Jojo. O resultado vocês vão ver”, garantiu.

Estadao Conteudo