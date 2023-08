Jojo Todynho tranquiliza fãs após passar por bariátrica e explica decisão

A cantora Jojo Todynho tranquilizou os fãs após passar por uma cirurgia bariátrica em um hospital na zona oeste do Rio de Janeiro na última terça-feira (8).

Já nesta quarta (9), a artista de 26 anos usou os stories do Instagram para atualizar os seguidores sobre seu estado de saúde e explicar suas razões para ter realizado o procedimento.

“Boa tarde, apareci. Estou bem. Ontem após a cirurgia eu senti muita dor. Saí do CTI Centro de Tratamento Intensivo agora de manhã e aí vim para o quarto”, disse Jojo.

“Para deixar uma coisa bem frisada aqui. Eu não contei que eu não ia fazer bariátrica por medo de ser cancelada não”, continuou.

“Eu falei que eu não ia fazer até porque é uma cirurgia delicada e eu não tenho que estar respondendo se eu vou fazer ou não. Decisões tomadas sobre a minha vida são minhas e não da internet”, completou.

A fala da cantora se refere ao fato de que, anteriormente, ela havia afirmado ter desistido de fazer o procedimento. Em abril de 2023, ela chegou a dizer que já tinha atingido o seu objetivo com “alimentação e treino”.

“Estava achando que a bariátrica iria fazer um milagre, né? E não é assim. Então tomei gosto por treinar, por fazer uma alimentação mais adequada e decidi não fazer mais a bariátrica”, disse na época.

Já nos stories desta quarta, ela revelou que continuou fazendo os exames pré-operatórios mesmo após ter dito que não faria mais a cirurgia e que explicaria melhor sua decisão quando estivesse em casa.

Estadao Conteudo

