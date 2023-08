Luciano Huck mostra filha ao ver a mãe cantando no Criança Esperança

Luciano Huck publicou em suas redes sociais nesta quarta-feira (9), uma foto de sua filha Eva encantada ao ver a mãe, Angélica, cantando no palco do Criança Esperança na noite de segunda-feira (7). A ex-cantora se apresentou ao lado de Xuxa e Eliana em uma homenagem às canções nostálgicas dos anos 90.

Segundo Huck, essa é a primeira vez que filha assiste à mãe em uma apresentação. “A vida é uma construção de memórias. Nossa Eva encantada assistindo a mãe cantando, pela primeira vez aos 10 anos, na plateia do @crianca.esperanca, vai ficar para sempre”, escreveu o apresentador.

Nos comentários, Angélica se derreteu de amor pela pequena. “O que já era muito especial se torna gigante dentro de mim! Eva meu amor”, disse.

Virou meme

Após o encontro entre Xuxa, Angélica e Eliana, Luciano Huck virou meme nas redes sociais. Após a apresentação emocionante do trio, Ivete Sangalo, que estava no comando da atração, conversou com as estrelas no palco. Neste momento, a internet relembrou um fato curioso do apresentador.

“Luciano Huck já pegou 3 de 4 daqui”, disse um internauta ao lembrar que o host do Domingão, que é casado com Angélica desde 2004, já se relacionou tanto com Ivete quanto com Eliana. O relacionamento com ambas aconteceu no final dos anos 90.

“Como pode três dessas mulheres belíssimas terem caído na lábia do Luciano Huck em algum momento da vida?”, questionou outro internauta. “Explicado o sumiço do Luciano Huck nesse Criança Esperança”, brincou mais um.

Estadao Conteudo