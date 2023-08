‘Meu coração bate ainda mais forte’, diz Faustão após cirurgia

Quatro dias após realizar uma cirurgia para o transplante do coração, Faustão afirmou que está ótimo e sentindo o seu coração batendo mais forte. “Sinto como se o meu coração batesse ainda mais forte, é uma sensação única. Tiveram que tirar um monte de entulho de dentro de mim, e colocaram um coração novo, de um garotão de 35 anos. É algo que me faz sentir muito vivo”, declarou em entrevista ao UOL nesta quinta-feira, 31.

“Estou me sentindo ótimo. Por mim, eu saía daqui amanhã, estou abismado com a minha recuperação. Não tenho nada para reclamar”, pontuou logo antes de dizer que sente apenas uma leve dor nas costas. “Um detalhe perto de tudo que aconteceu.”

O apresentador, que foi extubado na terça-feira, 29, disse que sentou, andou e conversou como se estivesse “em um dia normal da sua vida”. Ele ainda elogiou a equipe médica que o acompanhou e o Sistema Único de Saúde (SUS). “É um absurdo poder fazer tudo isso. Só tenho a agradecer aos meus médicos e ao SUS. Tudo isso também é graças ao SUS.”

Durante a conversa, Faustão disse que a sua missão agora é motivar a doação de órgãos. “O Brasil tem que ser o primeiro lugar do mundo. Tem que existir mais projetos. Precisamos fazer alguma coisa para melhorar isso, e pensarmos nos próximos. Precisamos usar a fé na doação. Se eu não tivesse fé, não estaria vivo”, relatou. “É importante que todos se informem sobre (doação de órgãos), e essa será agora a minha missão.”

