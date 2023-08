Monica Iozzi tranquiliza fãs sobre estado de saúde: ‘Bem melhor’

Monica Iozzi tranquilizou os fãs sobre o seu estado de saúde em uma mensagem postada em sua rede social. “Já estou bem melhor”, escreveu a artista. No post compartilhado pela atriz, Monica agradeceu ainda a “enxurrada de mensagens de carinho” recebidas pela sua recuperação, “sintam-se abraçados!”, disse.

Monica deixou o elenco do remake da novela Elas por Elas, que tem previsão de estreia para setembro na Globo, na faixa das 18h. A decisão foi tomada em comum acordo com a emissora e divulgada em um comunicado pela própria artista, em suas redes sociais.

Sem revelar o diagnóstico exato da doença, Mônica detalhou alguns dos sintomas que tem enfrentado. Mas garantiu: “daqui a pouco volto a aparecer por aqui”.

Estadao Conteudo

