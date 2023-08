Mulher de MC Marcinho anuncia divórcio do cantor

Kelly Garcia, mulher de MC Marcinho, anunciou nas redes sociais que irá se separar do funkeiro. A revelação foi feita nas redes sociais no último domingo (20). O MC está internado desde o início de julho devido a uma parada cardíaca. Segundo último boletim médico divulgado há um mês, o artista respira sem ajuda de aparelhos e passou por uma cirurgia para implantar um coração artificial.

No Instagram, Kelly anunciou: “estou passando por momentos muito difíceis. Agora sou oficialmente ex-esposa do MC Marcinho. Mas o que sinto por ele é tão genuíno e lindo, que o que posso fazer é orar sem cessar e cuidar da minha saúde”.

Ela revelou ainda estar doente e, por isso, pretende se afastar das redes sociais. “Ficarei fora das redes sociais porque isso aqui adoece uma pessoa e já estou doente. Fortaleçam nosso círculo de oração, sempre em mente que a última palavra é a de Deus”.

Estadao Conteudo

Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui.