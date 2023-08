Mulher morre após bater moto em caminhonete em Marechal Floriano

Uma mulher de 29 anos morreu na noite desta terça-feira (15), após sofrer um grave acidente na BR 262, na altura do KM 54, em Marechal Floriano. A moto que ela pilotava bateu em uma caminhonete que seguia no sentido contrário.

Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), a mulher, que seria moradora de Venda Nova do Imigrante, estava transitando na contramão, realizando uma ultrapassagem proibida, quando bateu de frente com a caminhonete. O condutor do veículo, um homem de 65 anos, não sofreu ferimentos.

Chovia bastante no momento do acidente e o trânsito ficou complicado. Motoristas que passaram pelo local precisaram redobrar a atenção. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e realizou os procedimentos de primeiros socorros ainda na rodovia, mas a mulher acabou não resistindo.

Foto: Reprodução