Neymar quer deixar PSG ainda nesta janela de transferências

A janela de transferências do Paris Saint-Germain continua movimentada. Com Mbappé afastado da equipe por não renovar seu vínculo ou assinar com outro clube ainda neste ano, a novela Neymar volta à tona nesta semana. No último domingo (6), após a pré-temporada da equipe na Ásia, o atacante teria informado seu estafe e o clube parisiense seu desejo de deixar a França ainda neste mês.

A informação é do jornal francês L’Équipe. De acordo com a publicação, Neymar decidiu permanecer no PSG, onde tem contrato até junho de 2027, nos últimos anos, apesar de seu estafe desejar um retorno do atacante à Espanha ou uma investida a outros mercados da Europa. A situação se modificou nesta janela, após a saída de Lionel Messi e as controvérsias com Mbappé.

O Barcelona é o principal destino de Neymar nesta janela. Recentemente, o clube negociou o atacante francês Ousmane Dembelé com o PSG. A saída do jogador possibilita que a equipe espanhola tenha a verba necessária para recontratar o brasileiro ainda em agosto. A janela de transferências do futebol europeu se encerra no dia 1º de setembro.

Neymar comunicou sua vontade ao presidente Nasser Al-Khelaifi no último domingo. Junto ao mandatário, externou seu desejo de deixar a França. Aos 31 anos, o atacante esteve fora de ação nos últimos cinco meses por causa de lesão no tornozelo. Além disso, a mudança de comando da equipe, com a chegada do treinador Luis Enrique, faz com que Neymar tenha que se adaptar a um novo estilo de jogo.

Nas últimas temporadas, foi alvo de protestos de torcedores do PSG. Em diversos momentos, como o próprio conta no documentário “Neymar: O Caos Perfeito”, esteve próximo de retornar ao Barcelona, principalmente no início da temporada 2019/2020. O sucesso esportivo da equipe, que chegou à final da Liga dos Campeões naquele ano, estendeu seu vínculo com o clube.

