Paulo Vilhena dispensa a ajuda da babá para filha recém-nascida

O ator Paulo Vilhena e sua mulher, Maria Luiza Silveira, acharam melhor não terem uma babá para estarem em tempo integral ao lado da filha Manoela, nascida em 15 de agosto. Em um bate-papo sobre a paternidade com a QUEM Paulo falou sobre a escolha do casal.

“O combinado é que a gente vai segurar essa onda de amor juntos, o máximo possível, até quando a gente achar saudável. Queremos aproveitar esse tempo entre nós, como casal, e junto com a Manoela. É um tempo de aprendizado, de muito amor e de muita conexão”, disse ele.

“A gente está aprendendo muito e esse tempo de recém-nascida não volta mais”, escreveu Maria Luiza. “Claro que se no futuro a gente achar que precise contar com a ajuda de uma babá, a gente vai. Mas agora estamos muito apegados à nossa bebezinha”, finalizou ele.

Estadao Conteudo

Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui.