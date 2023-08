PF prende sueco com 4,7 kg de cocaína em sutiãs no aeroporto de Natal

A Polícia Federal (PF) em Natal prendeu em flagrante, no Aeroporto de Natal, um sueco de 78 anos que tentou embarcar em um voo com destino a Lisboa (Portugal) com 4,7 quilos de cocaína. A droga estava acondicionada em 36 pacotes que serviam de “enchimento” para sutiãs na mala do idoso.

A prisão foi efetuada na noite de sexta-feira (18), no Aeroporto Internacional Aluízio Alves, em São Gonçalo do Amarante, na Grande Natal. O homem foi abordado durante fiscalização de rotina e vai responder por tráfico internacional de drogas.

Durante interrogatório, o idoso narrou que conheceu pela internet um empresário que teria se oferecido para lhe custear uma viagem ao Brasil para turismo.

O sueco chegou ao País via São Paulo. Relatou ter sido procurado, antes que embarcasse para Natal, por um desconhecido no hotel em que estava hospedado.

Esse homem teria pagado pelas despesas de sua viagem de volta e ainda lhe entregou uma mala que deveria ser levada até Paris, onde seria procurado assim que desembarcasse na capital francesa.

