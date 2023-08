Quem são os dez famosos mais ricos do mundo?

Uma artista que foi coadjuvante do filme Os Garotos Perdidos ocupa o topo da lista de atores mais ricos do mundo, incluindo homens e mulheres: Jami Gertz, que viveu Star no clássico de 1987.

De acordo com o site Wealthy Gorilla, ela acumula um patrimônio de 3 bilhões de dólares, cerca de R$ 14,5 bilhões. A fortuna, no entanto, não vem apenas do trabalho de Jami como atriz.

Atualmente com 57 anos, ela fez sucesso entre as décadas de 1980 e 1990 em filmes como Gatinhas & Gatões, Twister, Abaixo de Zero e Uma Garota em Nova York, além da série Seinfeld.

No meio dos anos 1990, Jami decidiu se afastar da atuação para se dedicar aos negócios e oportunidades de investimento. Contudo, estima-se que grande parte do patrimônio dela seja fruto do casamento com o bilionário americano Antony Ressler.

Ressler é dono de duas das maiores empresas de investimento dos Estados Unidos. Casados desde 1989, ele e Jami são coproprietários do time de basquete Atlanta Hawks e têm uma pequena parte das ações da equipe de beisebol Milwaukee Brewers.

A atriz voltou às telonas após um hiato de dez anos para viver a personagem Rita no filme Volta Pra Mim, de 2022. O longa está disponível no Amazon Prime Vídeo.

Quem são os dez atores mais ricos do mundo?

Jami Gertz é a única mulher na lista dos dez atores mais ricos do mundo. Outra artista feminina só aparece na 20ª colocação: Jennifer Lopez, que também tem extensa carreira na música.

Os nomes mais conhecidos do Top 10 incluem Dwayne Johnson, Tom Cruise, George Clooney, Robert De Niro e Mel Gibson. Os atores indianos Shahrukh Khan e Amitabh Bachchan também fazem parte do ranking.

Confira a lista e os valores:

1 – Jami Gertz (R$ 14,5 bilhões)

2 – Tyler Perry (R$ 4,8 bilhões)

3 – Jerry Seinfeld (R$ 4,6 bilhões)

4 – Dwayne Johnson (R$ 3,8 bilhões)

5 – Shahrukh Khan (R$ 3,4 bilhões)

6 – Tom Cruise (R$ 2.7 bilhões)

7 – George Clooney (R$ 2.7 bilhões)

8 – Robert De Niro (R$ 2.4 bilhões)

9 – Amitabh Bachchan (R$ 2.2 bilhões)

10 – Mel Gibson (R$ 2 bilhões)

Estadao Conteudo