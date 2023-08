Santos vai receber R$ 19,4 milhões com a ida de Neymar para o Al-Hilal

A transferência de Neymar do Paris Saint-Germain para o Al-Hilal, da Arábia Saudita, vai render R$ 19,4 milhões para os cofres do Santos. O valor refere-se ao fato do peixão ser o clube formador do atleta e ter direito a 4% do total. O clube árabe pagou 90 milhões de euros (cerca de R$ 487 milhões) pelo craque.

No início dos anos 2000, a Fifa criou um ‘Mecanismo de Solidariedade’, no qual os clubes formadores têm direito a uma porcentagem de futuras negociações dos atletas que começaram na sua base.

Esta é a segunda vez que o Santos se favorece com a venda de Neymar. Em 2017, o clube de Vila Belmiro ficou com 8,8 milhões de euros, quando o jogador foi negociado por 222 milhões de euros pelo Barcelona com o PSG.

Nas últimas temporadas, Neymar foi alvo de protestos de torcedores do PSG. Isso também pesou em sua decisão de sair. Em diversos momentos, como ele conta no documentário “Neymar: O Caos Perfeito”, da Netflix, esteve próximo de retornar ao Barcelona, principalmente no início da temporada 2019/2020. O sucesso esportivo da equipe, que chegou à final da Liga dos Campeões naquele ano, estendeu seu vínculo com o clube.

Estadao Conteudo