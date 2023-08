Supermercado Casagrande está com vagas de emprego abertas em Cachoeiro

A rede de supermercados Casagrande está com processo seletivo aberto para várias oportunidades de emprego em Cachoeiro de Itapemirim. De acordo com a empresa, as vagas são para repositor de mercadoria, repositor de FLV, fiscal de loja, operador (a) de caixa, empacotador, operador de câmara fria, balconista de frios, auxiliar de depósito e auxiliar de serviço de alimentação.

Para se candidatar não é necessário experiência comprovada, mas o candidato precisa ter ensino fundamental ou médio (dependendo da vaga) e residir em Cachoeiro. Também há oportunidade para ajudante de padeira, único cargo em que é desejável experiência comprovada.

Para se candidatar a uma das vagas, os interessados devem enviar o currículo com o nome da vaga pretendida para o e-mail: [email protected]