Tata Werneck é internada no Rio de Janeiro após diagnóstico

A atriz Tatá Werneck decidiu se internar na Clínica São Vicente, na zona sul do Rio de Janeiro, nesta quarta-feira (30), após ser diagnosticada com Covid-19.

Na último domingo (27), ela celebrou seu aniversário de 40 anos com uma festa em sua mansão que contou com a presença de atrações como Sandy e É o Tchan.

A comediante explicou para a colunista Fábia Oliveira, do portal Metrópoles, que resolveu se internar como medida de precaução. “Tenho muito pânico e nunca tinha pego. Meus exames estão ótimos e tenho sintomas leves, mas eu fico nervosa. Eu só testei porque sou neurótica”, disse.

Ela recebeu o diagnóstico na última terça-feira, 29. Tatá explicou que tomou todas as dosas da vacina contra a covid-19 e que preferiu ficar no hospital para se manter longe de sua filha Clara Maria, de 3 anos, fruto do relacionamento com Rafa Vitti.

A atriz está no ar com a novela Terra e Paixão, da TV Globo. Segundo Anna Luiza Santiago, colunista do jornal O Globo, a agenda de gravações da produção sofrerá alterações até o próximo sábado, 2 setembro.

O Estadão entrou em contato com a assessoria de imprensa de Tatá Werneck, mas a equipe não confirmou as informações e afirmou não ter um posicionamento sobre o assunto até o momento.

Estadao Conteudo