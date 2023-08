Tatá Werneck mostra presente caro que ganhou de aniversário de Rainer Cadete

Tatá Werneck compartilhou em suas redes sociais nesta quinta-feira, 10, um presente de R$ 37 mil que ganhou do colega de cena Rainer Cadete. Os dois atuam juntos na novela Terra e Paixão, da TV Globo. Nos stories, a atriz ficou surpresa ao receber uma mala de viagem da marca Prada e agradeceu o amigo pela lembrança. A atriz comemora o seu aniversário de 40 anos nesta sexta-feira, 11.

“Linda, maravilhosa, que eu sinceramente não tenho muita força pra segurar”, brincou a artista, que recebeu o pacote em seu camarim. “Fiquei muito emocionada”, completou.

Tatá ainda comentou que não costuma receber muitos presentes e teceu elogios ao ator. “Eu tenho um grande amigo que eu fiz nessa novela, que é o Rainer. Eu nem sei o que dizer. A gente é muito feliz junto. Ele é um parceiro que vai ser meu amigo pra sempre. A gente se ama muito”, declarou.

Estadao Conteudo

