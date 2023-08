“Vocês vão tomar um susto”, diz Porchat sobre atuação de Sandy em filme

Fábio Porchat comentou em sua redes sociais nesta terça-feira (15), como foi a atuação de Sandy no longa que filmaram juntos. A comédia romântica Evidências do Amor traz o humorista e a cantora como os protagonistas da história. Ambos interpretam um casal apaixonado que termina o relacionamento sem um motivo aparente.

Porchat afirmou que foi o responsável por convidar Sandy para o papel, e revelou que, a princípio, ficou preocupado com o resultado. “Quando estava tudo acertado a gente falou ‘meu Deus, mas a Sandy é cantora’. Tudo bem que ela já atuou, mas ela é cantora. E o casal tinha que dar certo, tinha que ser um casal fofo”, revelou.

Logo em seguida pontuou o quanto Sandy se entregou para a personagem e comentou que “foi melhor do que a gente imaginou”.

Após o término, o personagem de Fábio Porchat vai atrás da amada para tentar retomar a relação. O filme também contou com a participação especial de Chitãozinho & Xororó. “A Sandy arrebentou. Porque ela é muito caixas, é muito estudiosa, ela ouve o diretor… Vocês vão ver, vocês vão tomar um susto”, enfatizou o apresentador.

“Não que a gente não esperasse que ela fosse bem. Mas ela foi muito melhor do que a gente imaginou. Fez as cenas todas de drama, repetia, brigava, falou palavrão, beijou… Fofinha quando tinha que ser, escrotinha quando tinha que ser… Arrebentou”, destacou. O filme está previsto para estrear nos cinemas em 2024.

Estadao Conteudo

