Advogada brasileira morre após passar por cirurgia na Bolívia

A advogada Daiane Canaverde Strogulski de Almeida, de 34 anos, que morava em Nova Mutum, no Mato Grosso, morreu na noite de quarta-feira, 30, vítima de complicações após ser submetida a uma cirurgia em Santa Cruz de La Sierra, na Bolívia.

As informações são da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) em sua subseção Sinop-MT, onde Daiane era presidente da Comissão de Direito Eletrônico. A entidade decretou luto de três dias.

A família não divulgou informações sobre a cirurgia a que a advogada se submeteu nem que tipo de complicação ela sofreu. Além do Direito Eletrônico, Daiane atuava na área do Direito Imobiliário.

A OAB em Sinop publicou nas redes sociais mensagem de condolências à família de Daiane. “Dizia: ‘A advocacia tem um lado muito bonito de conseguir ajudar quem não consegue se ajudar sozinho’. Dra. Daiane deixa uma mensagem de amor pela advocacia e pelo trabalho voluntário na entidade. Nossos sinceros sentimentos”, diz o texto.

Estadao Conteudo

