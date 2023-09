Aposta de Cachoeiro acerta 15 números na Lotofácil e ganha quase R$ 3 milhões

Um apostador de Santa Luzia, Minas Gerais, acertou as seis dezenas sorteadas da Mega-Sena, do concurso 2630, na noite do último sábado (9) e vai levar, sozinho, o prêmio acumulado, de R$ 84.729.015,05.

As dezenas sorteadas foram: 14-18-22-26-31-38

No Espírito Santo, ao todo 154 apostas acertaram cinco ou quatro números e ficam com prêmios de R$ 24.675,33 e R$ 921,34, respectivamente.

O próximo sorteio acontece terça-feira (12) e o prêmio estimado é de R$ 3 milhões.

LOTOFÁCIL

Uma aposta de Cachoeiro, feita na loteria do bairro Aeroporto, acertou 15 números da Lotofácil, no concurso 2900, sorteadas também no último sábado (9) e vai poder sacar o valor de R$ 2.955.552,77.

Os números sorteados foram: 01- 03- 04- 05- 06- 07- 10- 11- 14- 18- 19- 20- 23- 24- 25.

O próximo sorteio acontece na segunda-feira (11) e a Caixa Ecônomica Federal (CEF) espera pagar o prêmio de R$ 1,7 milhão.

Na Lotofácil, o apostador marca entre 15 e 20 números, dentre os 25 disponíveis no volante, e fatura prêmio se acertar 11, 12, 13, 14 ou 15 números. Pode ainda deixar que o sistema escolha os números para você por meio da Surpresinha, ou concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos através da Teimosinha.

A aposta simples custa R$ 3,00 enquanto que na Mega-Sena, a aposta simples, com seis dezenas é R$ 5,00