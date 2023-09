Filhos de Michel Teló cantam em show: “Nova geração de Sandy & Junior”, diz fã

O cantor Michel Teló teve convidados especiais em um show na última semana: seus filhos, Melinda, de 7 anos, e Teodoro, de 6 anos.

Em vídeo publicado por Michel e sua mulher, Thais Fersoza, as crianças aparecem cantando e se divertindo em cima do palco, acompanhadas dos pais.

“Ontem a noite foi uma das mais emocionantes da vida! Família toda reunida e pela primeira vez, as crianças cantando juntas! Sim, tivemos nossa duplinha fazendo um dueto e foi tão lindo, tão natural tão eles”, escreveram os pais na publicação do último sábado, 23.

Internautas se derreteram com o registro. “Que lindos!”, comentou Fátima Bernardes. “Teremos uma nova geração Sandy e Júnior?”, brincou uma fã.

Veja o vídeo!

Estadao Conteudo

