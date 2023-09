Flamengo joga mal outra vez e fica no empate contra o Goiás

O clima pesado extra-campo segue surtindo efeito no Flamengo, dentro das quatro linhas. Com o time alternativo, pensando na final da Copa do Brasil contra o São Paulo, o Flamengo ficou no empate sem gols contra o Goiás nesta quarta-feira (20), pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro. Na Serrinha, em Goiânia, o time de Jorge Sampaoli teve outra apresentação sofrível, com muitos erros de passe e pouca finalização a gol.

Com o empate, o Flamengo aparece em quinto lugar, com 40 pontos, enquanto o Goiás, com 26 pontos, tem dois a mais que o Santos, que abre a zona de rebaixamento.

O clima pesado é rotina no Flamengo de Sampaoli. Na última terça-feira, o vice-presidente de futebol do Flamengo, Marcos Braz, se envolveu em uma confusão com um torcedor em um shopping, na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, após o mesmo cobrar o dirigente. O cartola chegou às vias de fato com o torcedor e ambos foram parar na delegacia.

No jogo de ida da final da Copa do Brasil, no Maracanã, o Flamengo foi derrotado pelo São Paulo, por 1 a 0, e precisa vencer por dois ou mais gols de diferença no domingo, no Morumbi, para ficar com o título. Pensando nisso, o técnico Jorge Sampaoli entrou em campo com o time misto e promoveu a estreia do goleiro argentino Rossi, tão pedido pela torcida. Foi a 39ª escalação diferente do técnico, em 39 jogos no comando Flamengo.

Em campo, o time sofreu com o desentrosamento. Apesar da linha de ataque ser composta por Bruno Henrique, Pedro, Everton Ribeiro e Gerson, o Flamengo abusou dos erros de passes. O treinador até tentou aproximar os jogadores, mas em vão. Apesar de ostentar 80% de posse de bola, o Flamengo não criava e a única finalização foi um chute sem direção de Pedro. Assim como no Maracanã, no jogo de ida da final contra o São Paulo, o time carioca terminou o primeiro tempo sem nenhum chute ao alvo.

Do outro lado, o Goiás fazia o seu campeonato à parte. Lutando contra o rebaixamento, o time não se expôs e sequer aproveitou a falta de confiança do time carioca para tentar surpreender dentro de casa. O time ficou na espreita por um contra-ataque e de jogadas de bola parada. O time até tentou arriscar de fora da área, mas não levou nenhum perigo ao gol do estreante Rossi. Recheado de erros técnicos, a primeira etapa não poderia ser diferente do que um sonolento 0 a 0.

Na segunda etapa, o Flamengo conseguiu aproximar mais os meias do ataque e chegou a incomodar a defesa do Goiás. O time de Sampaoli usou bastante o lado esquerdo, abusando de cruzamento e de lançamentos longos para Bruno Henrique e Pedro, porém os erros persistiram. Os donos da casa seguiram com a mesma proposta do contra-ataque e Palácios obrigou Rossi a defender o chute cruzado. Logo depois, Dodô assustou em arremate da entrada da área.

Com o passar do tempo, o jogo seguiu morno e com as duas equipes pouco dispostas a mudar esse panorama. O Flamengo seguia com uma posse de bola burocrática, que não criava chances claras de gols. O Goiás, por sua vez, chegava mais ao ataque, principalmente pelos lados, mas errava com frequência na hora de concluir. Na reta final, Cebolinha fintou a marcação e chutou cruzado, para defesa de Tadeu. Infelizmente, o lance foi apenas um lapso, pois logo depois, os times voltaram a errar e o empate sem gols persistiu até o apito final.

Na próxima rodada, daqui a dez dias, o Flamengo recebe o Bahia, no dia 30, às 16 horas, no Maracanã. Já o Goiás encara o Botafogo, na segunda-feira (dia 2), no Engenhão, às 20 horas, no encerramento da 25ª rodada.

FICHA TÉCNICA

GOIÁS 0 X 0 FLAMENGO

GOIÁS – Tadeu; Maguinho, Lucas Halter, Bruno Melo e Hugo; Luís Oyama (Alesson), Morelli e Guilherme Marques (Dodô); Anderson Oliveira (Julián Palacios), Allano (Vinicius) e Matheus Babi (Denzel). Técnico: Armando Evangelista.

FLAMENGO – Rossi; Matheuzinho, Fabrício Bruno, Pablo e Ayrton Lucas; Thiago Maia, Victor Hugo (Igor Jesus), Gerson (Everton Cebolinha) e Everton Ribeiro (Pedrinho); Bruno Henrique e Pedro. Técnico: Jorge Sampaoli.

CARTÕES AMARELOS – Fabrício Bruno, Igor Jesus e Bruno Henrique (Flamengo); Julián Palácios (Goiás).

ÁRBITRO – Raphael Claus (FIFA-SP).

RENDA – R$ 557.310,00.

PÚBLICO – 13.799 total.

LOCAL – Estádio Hailé Pinheiro (Serrinha), em Goiânia (GO).

Estadao Conteudo