Fortaleza vence o América-MG e faz história na Copa Sul-Americana

Pela primeira vez na história, um time nordestino está na fase de semifinais da Copa Sul-Americana. Nesta quinta-feira (31), o Fortaleza voltou a vencer o América-MG, desta vez por 2 a 1, na Arena Castelão, pelo jogo de volta das quartas de finais. No primeiro jogo, o time cearense havia vencido por 3 a 1 no Independência e avançou com o placar agregado por 5 a 2.

O adversário do Fortaleza nas semifinais será o Corinthians. O time paulista eliminou o Estudiantes-ARG na terça-feira, nos pênaltis. Pelo time paulista ter vindo da Libertadores, o primeiro jogo das semifinais será na Neo Química Arena, e o jogo decisivo no Castelão.

Mesmo com uma vantagem de dois gols, o Fortaleza não deixou o América-MG jogar na primeira etapa. Com blocos altos e marcando a saída de bola, o time de Vojvoda tinha o domínio do confronto e não demorou muito para aumentar ainda mais o agregado. Após cruzamento na área, Guilherme cabeceou tirando de Matheus Cavichioli e abriu o placar aos 21 minutos. É o terceiro gol do atacante, que marcou dois no jogo de ida em Belo Horizonte.

O gol forçou o time mineiro tentar sair para o jogo, mas seguiu sofrendo com a marcação na saída de bola. A alternativa eram os lançamentos para Mastriani, que, bem marcado, pouco conseguiu produzir. Na reta final, o Fortaleza priorizou mais a posse da bola, não forçando tanto os passes entre as linhas. Marinho era o jogador mais produtivo, porém pouco conseguiu espaço para finalizar.

Na segunda etapa, o Fortaleza voltou com a mesma estratégia de pressionar a saída de bola do visitante nos minutos iniciais. Marinho cruzou rasteiro e Guilherme fez o travessão balançar. Numa das poucas escapadas que conseguiu, o América-MG teve sua melhor chance com Javier Méndez que acertou a rede, porém do lado de fora.

Quem não desperdiçou foi Marinho, que praticamente encaminhou a classificação do Fortaleza. O atacante recebeu dentro da área e finalizou cruzado. Cavichioli defendeu, mas o próprio Marinho pegou o rebote e completou para as redes, aos 21. Minutos depois, Lucero teve um gol anulado por impedimento.

Obediente taticamente, o Fortaleza voltou a baixar as linhas na reta final, explorando os contra-ataques. Na reta final, o América-MG chegou a diminuir com Breno, aos 44, mas a reação veio tarde demais.

Virando a chave, o Fortaleza e o América-MG voltam a campo no domingo, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Fortaleza visita o Fluminense, às 16h, no estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda. Mais tarde, às 18h30, o América-MG recebe o Santos, na Arena Independência.

FICHA TÉCNICA

FORTALEZA 2 X 1 AMÉRICA-MG

FORTALEZA – João Ricardo; Tinga, Brítez, Titi e Bruno Pacheco; José Welison, Pedro Augusto (Lucas Crispim) e Pochettino (Thiago Galhardo); Marinho (Yago Pikachu), Guilherme (Machuca) e Lucero (Sílvio Romero). Técnico: Juan Vojvoda.

AMÉRICA-MG – Matheus Cavichioli; Mateus Henrique (Paulinho), Júlio, Éder e Burgos; Rodriguinho (Samuel), Javier Méndez e Alê (Matheusinho); Paulinho Boia (Rodrigo Varanda), Everaldo (Breno) e Mastriani. Técnico: Fabián Bustos.

GOLS – Guilherme, aos 21 minutos do primeiro tempo. Marinho, aos 20 e Breno, aos 44 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS – Pedro Augusto e Marinho (Fortaleza); Javier Méndez, Rodriguinho e Everaldo (América-MG).

ÁRBITRO – Felipe González (CHI).

RENDA – R$ 1.110.582,00.

PÚBLICO – 56.946 torcedores.

LOCAL – Arena Castelão, em Fortaleza (CE).

Estadao Conteudo