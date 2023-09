Greve dos roteiristas de Hollywood chega ao fim após cinco meses

Depois de quase cinco meses, a greve dos roteiristas de Hollywood já tem data para terminar. De acordo com o The Hollywood Reporter, o fim da paralisação está marcado para acontecer nesta quarta-feira, 27, às 12h01 do horário local. A decisão foi tomada após votação da liderança do sindicato, que autorizou oficialmente a retomada do trabalho.

“Isso permite que os redatores retornem ao trabalho durante o processo de ratificação, mas não afeta o direito dos membros de tomar uma decisão final sobre a aprovação do contrato”, afirmou o comitê de negociação do Writers Guild of America depois que o Conselho Oeste e o Conselho Leste votaram unanimemente para suspender o “ordem de restrição” na terça-feira, 26.

O fim da greve não significa, no entanto, que o acordo provisório alcançado entre o sindicato, estúdios e streamings seja algo certo.

Ainda é necessário que os sindicalistas votem para ratificar o contrato, em um referendo que será realizado entre 2 e 9 de outubro.

Com duração de 148 dias, essa foi a segunda greve mais longa na história do Writers Guild of America.

Estadao Conteudo