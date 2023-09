Incêndio atinge estrutura de alimentação do The Town na madrugada

O Corpo de Bombeiros de São Paulo registrou na madrugada desta sexta-feira, 8, um incêndio dentro do Autódromo de Interlagos, na zona sul da capital paulista, onde ocorre o festival The Town. Segundo o site da Billboard Brasil, as chamas atingiram uma das estruturas de alimentação do evento, após o encerramento das apresentações.

Segundo a corporação, o incêndio começou por volta das 4 horas e foi extinto às 5h30, comprometendo uma “estrutura de madeira e plástico”.

Não houve vítimas e o local foi deixado em segurança pelas viaturas.

O jornal O Estado de S. Paulo entrou em contato com a assessoria do festival The Town para saber a causa. O espaço segue aberto para atualização.

Estadao Conteudo