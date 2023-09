Jojo Todynho quer adotar menino que conheceu em Angola: ‘É meu filho’

A cantora Jojo Todynho, 26, voltou emocionada de uma viagem para a Angola. Em seus Stories do Instagram, ela detalhou sua experiência no país africano e disse, ainda, que gostaria de adotar uma criança que conheceu por lá.

“Fui visitar uma escola, e fizemos doações de materiais didáticos para eles, lápis de cor, coisas para a alimentação deles e fui em uma maternidade também. Quando eu entrei na maternidade, acabou comigo. É muita criança, muito bebezinho fazendo tratamento de malária, é de doer o coração.”

Segundo a influenciadora, ela estava na escola onde faria as doações, em Luanda, na capital do país, quando conheceu uma criança especial.

“O menino que veio me homenagear era o Francisco. Eu estava tão empolgada olhando para outras crianças que eu não prestei atenção. Depois que o professor colocou ele de frente para mim, foi assim, chego a me arrepiar, foi surreal. Eu olhei para ele e falei: ‘Esse menino é meu filho’.”

“O olho dele brilhavam, ele falando para mim… foi uma conexão diferente, não tem explicação”, revelou. “Eu falei assim: E se eu quiser te levar embora?, ele falou: Eu vou embora com você”.

Jojo pretende tentar adotar a criança. “Agora, o José, que é o presidente da instituição, vai fazer o contato com a família, com todo mundo, para ver como é que vai ficar, para ver se a gente consegue fazer um processo de adoção. Vou rezar para que a família aceite eu trazer ele embora para cá.”

Em seguida, ela compartilhou registros de sua ida à escola. “Só sei chorar”, escreveu.

Estadao Conteudo

