Juro do rotativo do cartão sobe 4,4 pontos porcentuais em agosto

Tema de fortes debates neste momento, o juro médio total cobrado pelos bancos no rotativo do cartão de crédito subiu 4,4 pontos porcentuais de julho para agosto, informou nesta quarta-feira, 27, o Banco Central. A taxa passou de 441,3% (dado revisado) para 445,7% ao ano, mesmo com o início do ciclo de queda da taxa Selic no mês passado. Atualmente, o juro básico da economia brasileira está em 12,75% ao ano.

A modalidade emergencial de crédito está no centro das discussões econômicas e políticas do País neste momento devido às taxas mais caras do mercado. Atualmente, o tema está em tramitação no Senado, dentro do projeto de lei do Desenrola, cuja expectativa é de votação até a quinta-feira, 28.

Na Câmara, onde a matéria já foi aprovada, ficou definido que os juros do rotativo e do parcelado não poderão ultrapassar 100% do principal da dívida, caso os bancos não cheguem a um acordo sobre o assunto, chancelado pelo Conselho Monetário Nacional (CMN), em até 90 dias da entrada em vigor da lei.

No caso do parcelado, o juro caiu de 198,2% (dado revisado) para 194,5% ao ano entre julho e agosto. Considerando o juro total do cartão de crédito, que leva em conta operações do rotativo e do parcelado, a taxa passou de 101,9% (dado revisado) para 101,5%.

Estadao Conteudo