Liverpool e Ajax conhecem adversários em sorteio da Liga Europa

Principais referências da nova edição da Liga Europa, Liverpool, Roma, Ajax e Olympique de Marselha conheceram nesta sexta-feira (1º) seus futuros adversários na fase de grupos. Enquanto os ingleses e os italianos terão chaves mais tranquilas, os times da Holanda e da França vão se enfrentar no Grupo B, o mais difícil da competição.

A chave tem ainda o Brighton, da Inglaterra, e o AEK Athens, da Grécia. É considerado o “grupo da morte”. O Ajax já venceu a competição, quando ainda se chamava Copa da Uefa, em 1992. Tanto o time holandês quanto o Olympique já levantaram o troféu da Liga dos Campeões. Já o Brighton competirá na Liga Europa pela primeira vez.

Dono de seis títulos da Liga dos Campeões, o Liverpool tem três troféus da Copa da Uefa, nome antigo da Liga Europa. No novo formato, tem um vice e ainda busca seu primeiro troféu. Em seu caminho na fase de grupos estão o belga Union Saint-Gilloise, o francês Toulouse e o austríaco LASK.

Comandada pelo técnico português José Mourinho, a Roma busca alcançar sua terceira final europeia. Seu grupo terá o Slavia Prague, o Sheriff e o Servette. Já o Villarreal, campeão de 2021, enfrentará Rennes, Maccabi Haifa e Panathinaikos. Atual campeão da Liga Conferência, o West Ham enfrentará Olympiacos, Freiburg e TSC, da Sérvia.

A fase de grupos da Liga Europa vai começar no dia 21 deste mês e tem previsão para acabar em 14 de dezembro. O mata-mata está agendado para ter início em fevereiro. A grande final será no dia 22 de maio, em Dublin, na Irlanda. A Uefa vai desembolsar 465 milhões de euros (cerca de R$ 2,4 bilhões) em premiação nesta competição.

Confira abaixo os grupos da Liga Europa:

GRUPO A: West Ham (ING), Olympiacos (GRE), Freiburg (ALE), Backa Topola (SER);

GRUPO B: Ajax (HOL), Olympique de Marselha (FRA), Brighton (ING), AEK Atenas (GRE);

GRUPO C: Rangers (ESC), Betis (ESP), Sparta Praga (RCH), Aris Limassol (CHP);

GRUPO D: Atalanta (ITA), Sporting (POR), Sturm Graz (AUT), Rakow Czestochowa (POL);

GRUPO E: Liverpool (ING), LASK (AUT), Union Saint-Gilloise (BEL), Toulouse (FRA);

GRUPO F: Villarreal (ESP), Rennes (FRA), Maccabi Haifa (ISR), Panatinaikos (GRE)

GRUPO G: Roma (ITA), Slavia Praga (RCH), Sheriff Tiraspol (MDA), Servette (SUI);

GRUPO H: Bayer Leverkusen (ALE), Qarabag (AZE), Molde (NOR), Haecken (SUE).

Estadao Conteudo

