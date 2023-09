Marieta Severo fala de sua luta contra o câncer: “Precisei tirar útero e ovários”

Depois de manter silêncio sobre o assunto, a atriz Marieta Severo falou pela primeira vez sobre a luta que ela trava contra o câncer no endométrio. Ela tomou um susto, mas descobriu a doença em seu estágio inicial. Isso a poupou dos tratamentos mais invasivos da quimioterapia.

Ao falar ao jornal Extra, ela disse que chegou a passar por algumas cirurgias. “Nunca falei sobre isso antes, mas, sim, tive câncer de endométrio. Precisei tirar o útero e os ovários. Descobri bem no início, nem precisei fazer quimioterapia.”

Aos 76 anos de idade, atriz revelou também ter sido indicada para trabalhar em nome de uma campanha de conscientização para a vacina do HPV. “Preciso usar a minha voz ativa para falar de temas fundamentais, como a minha saúde e a do outro. Após os tempos negacionistas que vivemos, pesquisas mostram que os índices de vacinação caíram.”

Ela reforçou as informações sobre a vacina, que é distribuída na rede pública para meninas de 9 a 14 anos e meninos de 11 a 14 anos. “Vacina é vitória da humanidade”, disse Marieta. Além das opções gratuitas, clínicas privadas oferecem a HPV nonavalente a pessoas com idades entre 9 e 45 anos.

Estadao Conteudo

