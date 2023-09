Marília Mendonça vai ganhar filme sobre a sua vida no Prime Video

A trajetória de Marília Mendonça, ícone do feminejo brasileiro, será levada às telas em uma produção exclusiva do Prime Video. O serviço de streaming anunciou nesta sexta-feira,1º, a aquisição dos direitos biográficos da cantora.

O acordo não só proporciona acesso à história de vida de Marília, mas também ao seu material de arquivo pessoal. O contrato também prevê a possibilidade de desenvolver até três projetos baseados em sua vida e carreira. Detalhes sobre a produção e a data de lançamento ainda não foram divulgados.

Marília Mendonça conquistou o Brasil com hits como Infiel e Amante Não Tem Lar e teve uma trajetória marcante. Desde o lançamento de seu primeiro DVD em 2016, que vendeu 240 mil cópias, até suas indicações ao Grammy Latino, Marília sempre esteve em destaque.

A cantora também compôs para grandes nomes, como Cristiano Araújo e Henrique e Juliano. E, claro, suas parcerias memoráveis com artistas de diversos gêneros. Marília Mendonça morreu aos 26 anos, em um acidente aéreo em 2021, em Minas Gerais

Estadao Conteudo

Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui.