Mulher morre afogada após carro ser levado pela correnteza em Porto Alegre

Uma mulher de 60 anos morreu afogada na terça-feira (26), depois que o carro em que trafegava com o marido e dois netos ficou preso em uma área alagada em Barra do Ribeiro, município da região metropolitana de Porto Alegre. Segundo o Corpo de Bombeiros, Elizabete Terezinha Nunes e o marido estavam a caminho de casa, levando os netos, quando passaram por uma região chamada Serrinha, onde a estrada estava alagada.

Conforme os bombeiros, o marido acreditou que a água estivesse em nível baixo e decidiu seguir, mas a correnteza fez com que ele perdesse o controle do veículo, que acabou preso em uma cerca. O homem conseguiu sair do veículo e retirar os netos, mas Elizabete ficou dentro dele.

O carro acabou levado pela força da água e foi encontrado capotado, em outra área. O corpo da mulher foi localizado pelos bombeiros a cerca de 150 metros de onde o veículo parou.

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alertas de “grande perigo” devido às chuvas que atingem a Região Metropolitana. Porto Alegre tem o mês de setembro mais chuvoso já registrado pelo Inmet, que começou a medição em 1916.

A Defesa Civil Municipal prorrogou, na noite da terça-feira, o alerta meteorológico que está em vigor desde o último dia 18 em Porto Alegre. Desta vez, além de possíveis inundações, o órgão lista a possibilidade de quedas e deslizamentos de terra. O aviso é válido até sexta-feira, 29.

O nível do Lago Guaíba bateu a marca de 2,77 metros no período da tarde da terça, na segunda maior medição desde 1967. No período, o índice é superado apenas pelo registrado em 2015, quando chegou a 2,94 metros.

No início do mês, a passagem de um ciclone extratropical pelo Rio Grande do Sul deixou 49 mortos.

