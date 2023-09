Onda de calor: 9 Estados estão sob alerta vermelho de grande perigo com riscos à saúde

A onda de calor que atinge grande parte do País nesta última semana de inverno fez o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitir um alerta vermelho de grande perigo com risco à saúde aos moradores de nove Estados.

O aviso é válido até as 18h de domingo, 24. Há risco de incêndios florestais e à saúde, como ressecamento da pele, desconforto nos olhos, boca e nariz.

Paraná

São Paulo

Minas Gerais

Mato Grosso do Sul

Mato Grosso

Tocantins

Goiás

Pará

Rio de Janeiro

Na cidade de São Paulo, por exemplo, uma grande massa de ar quente e seco vai ganhar força e deve permanecer até o domingo. A expectativa é de novos recordes de temperatura máxima. Em contrapartida, os índices de umidade estarão em declínio, abaixo dos 30%.

A quinta-feira, 21, terá predomínio de sol e poucas nuvens. Os termômetros oscilam entre a mínima de 16°C na madrugada e a máxima de 32°C à tarde. A sexta-feira, 22, será ensolarada e quente. Mínima de 18°C e máxima de 33°C.

Beba bastante líquido

Atividades físicas não são recomendadas

Evite exposição ao sol nas horas mais quentes do dia

Use hidratante para pele e umidifique o ambiente

Se necessário, acione a Defesa Civil (telefone 199) e o Corpo de Bombeiros (telefone 193)

Estadao Conteudo

Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui.