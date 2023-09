Rapper confessa assassinato em música e é preso

Após “confessar um assassinato” na letra de uma música, de acordo com a polícia de Las Vegas, o rapper Kenjuan McDaniel foi preso no último dia 29.

Segundo comunicado do Departamento de Polícia Metropolitana de Las Vegas, Kenjuan já era um dos suspeitos pela morte de Randall Wallace, em 18 de setembro de 2021. Essa suspeita vinha da ligação do rapper com um veículo que se parecia com o que foi usado no crime.

Já em canção, McDaniel confirmou as suspeitas da polícia ao incluir detalhes do crime que não haviam sido divulgados ao público. “Estacionei o carro, recuei, a maneira mais inteligente de deslizar, entrei, tranque duas vezes, cara, certifique-se de pegar seu corpo”, dizia a letra. No vídeo, McDaniel ainda teria reencenado elementos do assassinato que eram “consistentes com as evidências do local”.

“Os fatos apurados durante a investigação foram obtidos separadamente do videoclipe. O videoclipe validou ainda mais os resultados da investigação”, constatou a polícia.

O rapper, que é de Nevada, nos EUA, foi detido sob a acusação de assassinato com arma mortal.Ele passará por uma audiência preliminar no próximo dia 14.

