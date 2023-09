‘The Office’ vai voltar? O que já se sabe sobre um possível reboot

A comédia The Office pode estar se preparando para um retorno muito aguardado. As primeiras notícias sobre um possível reboot surgiram após um acordo preliminar entre a WGA (Writers Guild of America, ou Sindicato dos Roteiristas da América) e os principais estúdios de Hollywood. Segundo informações da Esquire, Greg Daniels, criador da série, está atualmente trabalhando em um reboot da amada série.

Embora ainda não haja notícias sobre o elenco, muitos atores, incluindo John Krasinski (Jim), Jenna Fischer (Pam), Angela Kinsey (Angela), Leslie David Baker (Stanley) e Creed Bratton (Creed), expressaram ao longo dos anos a vontade de retornar à série. John Krasinski, em entrevista à Esquire em 2020, mencionou que The Office foi tudo para ele e que adoraria participar de uma reunião.

Greg Daniels já havia sinalizado a possibilidade de retorno da série em entrevista à Esquire em fevereiro de 2022. Ele mencionou que um possível reboot seria uma expansão do universo da série, de forma análoga à relação de The Mandalorian com Star Wars. Ainda não há detalhes concretos sobre a data de lançamento ou trailer.

Estadao Conteudo