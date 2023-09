VÍDEO | Hospital de Cachoeiro é destaque do Globo Repórter desta sexta (29)

Na próxima sexta-feira (29), o Globo Repórter vai exibir um programa cujo tema é saúde e tecnologia e Cachoeiro vai estar presente na tela através do Hospital Materno-Infantil Francisco de Assis (HIFA), que tem se destacado em saúde no SUS e na tecnologia.

O Hifa é o único hospital do Espírito Santo que tem parceria com Hospital das Clinicas de São Paulo no projeto que consiste na assistência à gestante de alto risco por meio da TeleUTI Obstétrica. Além disso, o Hospital Infantil se destaca enquanto hospital SUS, referência no Sul do Estado e na maternidade de alto risco pelo uso da tecnologia e segurança que oferece em seus atendimentos.

“O programa de sexta mostra hospitais de ponta que tem todos os recursos necessários para os melhores tratamentos, mas também hospitais SUS, como o HIFA, que busca sempre os melhores tratamentos e assistência aos seus pacientes”, convida o superintendente da instituição, Jailton Pedroso a assistirem ao Globo Repórter que vai ao ar, na TV Globo, a partir das 23h15.