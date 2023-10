‘A Fazenda 15’: Yuri é desclassificado após burlar regra da Prova de Fogo

A Prova de Fogo do reality show A Fazenda 15 teve uma reviravolta no último domingo (8). Inicialmente, Yuri Meirelles havia sido o grande vencedor do poder do lampião, mas acabou desclassificado por burlar uma das regras da prova. O segundo colocado, Lucas Souza, acabou como o campeão.

A decisão foi comunicada pela produção do programa por um aviso transmitido na sala. Segundo o comunicado, Yuri transportou uma das chaves indevidamente em cima de uma caixa, o que teria gerado a desclassificação.

“Depois de uma avaliação detalhada da prova, foi detectada uma infração”, começou o aviso. “Yuri foi alertado por Galisteu que não poderia levar todas as chaves de uma só vez até as caixas de força. Nesse momento, ele deixou uma das chaves transportada indevidamente em cima de uma caixa. Ela foi usada na sequência, quebrando uma das regras da prova.”

“O vencedor passa a ser o peão com o segundo menor tempo, Lucas”, anunciou o comunicado. Yuri brincou sobre a situação: “Eu quero ver o VAR.”

Após a decisão, Lucas e Henrique, que havia sido puxado pelo peão, saíram da Baia. Yuri acabou perdendo o direito de permanecer na sede e escolheu Shayan para também enfrentar a Baia. Com isso, Cariúcha, Radamés, Yuri e Shayan são os participantes que estão fora da sede.

Estadao Conteudo