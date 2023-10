Andressa Urach volta a ser internada e passará por nova cirurgia

Andressa Urach revelou nesta quarta-feira (4), que está internada novamente. A modelo precisou ser hospitalizada no mês passado devido a um cálculo renal.

Desta vez, Andressa explicou que precisará passar por uma cirurgia de remoção de um cateter. Nos stories do Instagram, a influenciadora disse: “Acredito que eu devo ficar anestesiada e devo ficar umas três horas até acordar da anestesia. A cirurgia vai acontecer daqui a pouco, mas eu já cheguei antes para me preparar”. Em seguida, Andressa explicou o procedimento.

“Como eu estou com pielonefrite, que é uma infecção no rim, o médico falou que era melhor fechar o cateter dentro e a gente só poderia retirar depois de controlar a infecção.”

Estadao Conteudo

Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui.