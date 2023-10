Anitta, Ludmilla e Luísa Sonza concorrem ao Prêmio Multishow 2023

O Prêmio Multishow divulgou nesta segunda-feira (9), os indicados para as categorias de votação popular. Nomes como Anitta, Ludmilla e Luísa Sonza foram destaque entre as nomeações, além da música Tá Ok, hit de Dennis DJ e Kevin O Chris.

Neste ano, a premiação completa 30 anos de existência. A cerimônia ocorre no dia 7 de novembro e, pela primeira, será transmitida também na TV Globo, além do canal Multishow. Ludmilla, Tata Werneck e Tadeu Schmidt serão os responsáveis pela apresentação.

O público pode votar em cinco categorias: Clipe TVZ do Ano, Show do Ano, Voz do Ano, Hit do Ano e Categoria Brasil. Esta última é novidade – a organização selecionou 27 canções que estão fazendo sucesso em cada estado do País. Após votação, elas serão reduzidas para cinco finalistas.

A votação do público já está aberta e pode ser feita pelo site do Prêmio Multishow até o dia 5 de novembro. Veja os principais indicados:

Clipe TVZ do Ano

Funk Rave, de Anitta

Pilantra, de Anitta e Jaó

Campo de morango, de Luísa Sonza

Conexões de máfia, de Matuê e Rich the Kid

Fé nas malucas, de Iza e MC Carol

Tá Ok, de Dennis e Kevin O Chris

Hit do Ano

Zona de perigo, de Leo Santana

Posturado e calmo, de Leo Santana

Chico, Luísa Sonza

Erro gostoso, de Simone Mendes

Nosso quatro, de Ana Castela

Tá Ok, de Dennis e Kevin O Chris

Show do ano

Ludmilla com Numanice (2023)

Ludmilla com Rock in Rio (2022)

BaianaSystem e Olodum com OlodumBaiana

BK com ICARUS

Marisa Monte com Turnê Portas (2023)

Titãs com turnê Titãs Encontro (2023)

Voz do Ano

Gloria Groove

Iza

Liniker

Ludmilla

Luísa Sonza

Marina Sena

Estadao Conteudo