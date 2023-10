Atlético-MG leva virada do Coritiba e segue fora do G-6 do Brasileirão

Mesmo vivendo a sua melhor fase dentro do Campeonato Brasileiro, o Atletico-MG decepcionou a sua torcida ao perder por 2 a 1 para o Coritiba, neste domingo (8), na Arena MRV, em Belo Horizonte, pela 26.ª rodada. Os gols saíram no segundo tempo e deixaram o time mineiro ainda fora do G-6, permanecendo com 40 pontos, caindo para a nona posição. Com 20 pontos, o Coritiba deixou a lanterna, deixando para trás o América-MG, com 18.

O Atlético-MG entrou em campo como favorito, vindo de cinco jogos de invencibilidade, com três triunfos consecutivos, o último diante do Internacional por 2 a 0. Mas não jogou bem. O Coritiba, que vinha de vitória sobre o rival Athletico por 2 a 0, derrubou um tabu de nove anos sem vencer o adversário na capital mineira.

O Atlético-MG não correspondeu à confiança da torcida, que abte novo recorde de público em sua casa, no primeiro tempo, quando mostrou lentidão na troca de passes e acabou facilmente neutralizado pelo sistema de marcação do Coritiba. O time mineiro pouco finalizou e assustou somente em duas cabeçadas. A primeira, aos 35, com Hulk, mas para fora. E, a segunda, com Paulinho, defendida pelo goleiro Gabriel em cima da linha, aos 48.

Mesmo abrindo mão de atacar, o Coritiba quase que abriu o placar em sua única chance, já aos 51 minutos. O lateral Victor Luis cobrou escanteio com efeito, a bola fez uma curva e entraria não fosse um tapinha salvador do goleiro Everson. A torcida atleticana não gostou nada e vaiou no intervalo.

No segundo tempo, o Atlético-MG voltou com Zaracho no lugar de Alan Franco, além de ordem do técnico Felipão para aumentar a velocidade. Deu certo e o gol saiu aos 13 minutos. Zaracho lançou mariano pelo lado direito e o lateral fez o cruzamento no alto. Na segunda trave, a trás da marcação, Hulk saltou e deu uma cabeçada de peixinho no canto direito de Gabriel. Foi o primeiro dele na Arena MRV, o seu gol de número 396 na carreira.

A torcida festejou e respirou aliviada, mas esta sensação durou pouco tempo porque o Coritiba empatou aos 18 minutos. Matheus Bianqui recebeu a bola a cinco passos da linha da grande área, sem marcação, ajeitou e soltou a bomba. A bola entrou no canto esquerdo de Everson, deixando tudo igual no placar: 1 a 1.

Por alguns momentos, os mineiros perderem o controle emocional e isso foi a senha para que o Coritiba recuasse. Felipão ainda tentou dar novo ânimo ao time com as entradas de Patrick e Alan Kardec, mas sem sucesso.

O Atlético-MG não conseguiu mais chutar a gol e quase que o Coritiba marcou aos 43 minutos, numa falta cobrada por Andrey na quina da grande área. O goleiro Everson deu uma manchete e aliviou a bola para longe. Dois minutos depois saiu o gol da virada, quando Jamerson passou por três pelo lado esquerdo e levantou na segunda trave. Sem marcação, Slimani saltou de peixinho e tocou de cabeça no canto esquerdo de Everson.

Com a Data-Fifa nesta semana com jogos das seleções nacionais, ocorrerá outra paralisação no Brasileirão. Desta forma, o Atlético-Mg só volta a campo no dia 19 (quinta-feira), diante do Palmeiras, em São Paulo, às 19h. Um dia antes (18), o Coritiba vai receber o Cuiabá no estádio Couto Pereira, a partir das 20h.

FICHA TÉCNICA

ATLÉTICO-MG 1 X 2 CORITIBA

ATLÉTICO-MG – Everson; Mariano (Saravia), Bruno Fuchs, Mauricio Lemos e Guilherme Arana; Alan Franco (Zaracho), Otávio e Igor Gomes (Alan Kardec); Paulinho, Hulk e Pavón (Patrick). Técnico: Felipão.

CORITIBA – Gabriel; Natanael, Henrique, Kuscevic (Jean Pedroso) e Victor Luis (Jamerson); Willian Farias, Matheus Bianqui e Sebastián Gómez (Andrey); Robson (Garcez), Slimani e Diogo Oliveira (Kaio César). Técnico: Thiago Kosloski.

GOLS – Hulk, aos 13, Matheus Bianqui, aos 18, e Slimani aos 45 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS – Otávio e Mauricio Lemos (Atlético-MG); Robson (Coritiba)

ÁRBITRO – Marcelo de Lima Henrique (CE)

RENDA – R$ 2.348.496,00

PÚBLICO – 38.358 total

LOCAL – Arena MRV, em Belo Horizonte (MG)

Estadao Conteudo