Ator Márcio Garcia é processado por associação que reúne produtores de leite

Márcio Garcia está sendo processado pela Associação Brasileira dos Produtores de Leite (Abraleite) por causa de um vídeo divulgado recentemente nas redes sociais do ator. Ele faz críticas ao consumo de leite de vaca no Brasil, justificando o boicote contra os maus-tratos dos animais.

O vídeo é uma parceria com a organização Mercy for Animals, uma ONG que busca “prevenir a crueldade contra animais ditos de criação e promover escolhas e políticas alimentares compassivas”.

A Abraleite afirma no processo que trata-se de um caso de “fake news” que prejudica a atividade de produção de leite no País. A associação cita também, para cálculo jurídico de indenização, que o apresentador tem mais de nove milhões de seguidores no Instagram. O valor dos danos morais coletivos, solicitados pela Abraleite, chega a R$100 mil. A ação está na 3ª Vara Cível da Barra da Tijuca.

@brunobecker2023 Você sabe de onde vem o leite? Márcio Garcia explica veja. ♬ som original – brunobecker2023

Estadao Conteudo