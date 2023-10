Branco Mello, do Titãs, faz cirurgia para retirar tumor na língua

Branco Mello, integrante do Titãs, passou por uma cirurgia para remover um tumor na língua. A informação foi divulgada nas redes sociais do cantor neste sábado, 28, mas revelam que o procedimento foi realizado há mais de uma semana.

“Já estou em casa e me recuperando, muito bem! Vejo vocês em breve nos shows!”, disse o músico, que “está bem”, segundo comunicado. Confira a íntegra abaixo:

“Branco Mello, cantor e baixista da banda Titãs, foi submetido a uma cirurgia no dia 20 de outubro de 2023 para a retirada de um pequeno tumor inicial na borda da língua. Ele está bem e se recuperando para retornar aos palcos da turnê Titãs Encontro em Lisboa no dia 3 de Novembro.”

O baixista passou por outros problemas de saúde recentemente. Branco Mello foi diagnosticado com um câncer na laringe em 2018, quando passou por tratamento. Posteriormente, em 2021, ele voltou a sofrer com a doença, passando por novos procedimentos.

Estadao Conteudo

