CBF adia fim do Brasileirão para 6 de dezembro para não prejudicar times

O Campeonato Brasileiro de 2023 terá três dias a mais. Antes marcado para terminar em 3 de dezembro, a competição foi prorrogada pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF) nesta sexta-feira (27) até o dia 6 do último mês do ano para que não haja desequilíbrio nas disputas por título, vaga na Libertadores e contra o rebaixamento. Com o ajuste da tabela, haverá tempo para os times com jogos adiados se igualarem aos demais, com as quatro últimas rodadas ocorrendo com todos em campo e com e mesmo número de partidas disputadas.

A CBF anunciou ainda as datas dos cinco jogos que foram postergados. Mesmo pregando respeito à Data Fifa, a entidade não viu saída e teve de marcar uma das partidas, Fortaleza x Cruzeiro, até então definida para este fim de semana, mas adiada por causa da final da Copa Sul-Americana, entre os jogos da seleção brasileira. O confronto será no dia 18 de novembro, um sábado, às 18h30, no Castelão. Os mineiros também tiveram alteração no duelo com o Vasco, da 33ª rodada, agora definido para dia 22.

O Fortaleza já teve o jogo da 29ª rodada, encerrada nesta quinta-feira (26), contra o Botafogo, também remarcado. A nova data será 23 de novembro, quinta-feira, às 19 horas, novamente na capital cearense.

Com a final da Libertadores marcada para 4 de novembro, entre Fluminense x Boca Juniors, o compromisso dos cariocas diante do São Paulo, no Maracanã, no mesmo fim de semana, foi remarcado para dia 22 de novembro, quarta-feira, no Maracanã. Como a Conmebol reservou o estádio para a decisão, o Flamengo não poderá encarar o Red Bull Bragantino neste domingo. A nova data é 23 de novembro, às 21h30.

“A prorrogação (das partidas) será aplicada pela CBF a partir da 35ª rodada do campeonato e tem respaldo, com base em artigos do Regulamento Específico da Competição do Brasileiro Série A 2023 e também em artigos do Regulamento Geral das Competições (RGC). Todos os clubes e federações serão informados da decisão”, anunciou a CBF.

“A decisão foi tomada pela CBF após a realização de inúmeras simulações e estudos para a garantia da integridade e equilíbrio técnico da competição, incluindo o fato de não perder uma conquista do futebol brasileiro nesta temporada, que foi a preservação das Datas Fifa. Além disso, também foi levado em conta o melhor interesse para clubes, atletas e torcedores”, continuou o entidade em nota oficial.

A CBF ainda garantiu que a alteração no encerramento do Brasileirão “em nada irá afetar o calendário do futebol brasileiro da temporada de 2024”, que será publicado em breve pela entidade, sem alterar os períodos de férias e datas de início das competições.

Estadao Conteudo