Datena passa por cirurgia cardíaca e filho revela seu estado de saúde

José Luiz Datena passou por uma cirurgia cardíaca nesta quinta-feira, 5, no Hospital Sírio Libanês, em São Paulo. O apresentador anunciou no mês passado que precisaria se ausentar do comando do Brasil Urgente para cuidar da saúde, mas não deu mais detalhes. O filho do apresentador, Joel Datena, está à frente do programa e, na quinta, deu detalhes da recuperação do pai.

Logo no início da programação, Joel disse: “o Datenão passou por uma cirurgia bem cedo, já passou pelo procedimento e, graças a Deus, ocorreu tudo da melhor forma possível. Em nome da minha família, agradeço a todos os médicos envolvidos”. “Ele está bem, já acordou da anestesia. Talvez, no final da semana que vem, ele já estará de volta”. Nas redes sociais, José Luiz Datena ainda não havia se pronunciado sobre a operação até a publicação desta matéria.

Estadao Conteudo