Desabamento em obra de supermercado deixa três operários mortos

Ao menos três pessoas morreram vitimadas por um soterramento em uma obra de supermercado na Rua Jornalista Djalma Andrade, no Belvedere, zona sul de Belo Horizonte. A ocorrência, segundo o Corpo de Bombeiros de Minas Gerais, foi registrada na manhã desta terça-feira (17).

Ainda de acordo com a corporação, duas outras pessoas feridas foram atendidas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Não há ainda informações sobre o estado de saúde delas.

Segundo informações iniciais, um talude de três metros desabou e atingiu os trabalhadores. Os trabalhos dos bombeiros permaneciam no local por volta das 10h30. Ao menos seis viaturas foram encaminhadas para a ocorrência. Investigações vão analisar o motivo do acidente.

Estadao Conteudo

