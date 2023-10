Flamengo oficializa Tite até dezembro de 2024 e técnico já treina o time

Tite escolheu o Flamengo para realizar seu primeiro trabalho após o período de seis anos e meio como treinador da seleção brasileira. Sem concretizar o sonho de treinar um clube europeu e nem um pouco seduzido pela possibilidade de voltar ao Corinthians, time no qual é ídolo, o gaúcho de 62 anos se animou com o projeto apresentando pela diretoria flamenguista e foi anunciado nesta segunda-feira (9), como novo treinador rubro-negro, cargo ocupado por Jorge Sampaoli até a decisão da Copa do Brasil.

“O Clube de Regatas do Flamengo informa que fechou acordo com o técnico Tite para comandar o elenco profissional. O treinador assinou contrato até dezembro de 2024 e inicia o trabalho no Rubro-Negro a partir de amanhã (terça-feira). A comissão técnica do novo comandante contará com os auxiliares Matheus Bachi, Cléber Xavier e César Sampaio, além do preparador físico, Fábio Mahseredjian, e do analista de desempenho, Lucas Oliveira. Desejamos um ótimo trabalho a todos e muito sucesso com o Manto Sagrado!”, anunciou o Flamengo.

O treinador aceitou assumir o comando já neste mês e firmou um contrato válido até dezembro de 2024, quando termina o mandato de Rodolfo Landim na presidência do Flamengo. Ele espera aproveitar a paralisação do calendário do futebol nacional para a próxima Data Fifa, que será iniciada nesta quinta-feira, para introduzir sua filosofia de jogo com mais calma ao elenco.

O último jogo antes da Data Fifa foi no sábado, justamente contra o Corinthians, que sonhava com o retorno de Tite, bicampeão brasileiro e campeão da Libertadores, da Recopa e do Mundial pelo time paulista. A decisão de assumir durante a paralisação, contudo, serviu para evitar um reencontro entre ele e a torcida corintiana na Neo Química Arena, palco do empate por 1 a 1.

No Flamengo, o técnico terá a missão de acalmar os ânimos de uma torcida muito frustrada após ter a expectativa de um ano mágico substituída por um pesadelo. Campeão da Libertadores e da Copa do Brasil no ano passado, o time perdeu cinco finais (Carioca, Taça Guanabara, Recopa Sul-Americana, Supercopa do Brasil e Copa do Brasil) em 2023 e foi eliminado nas oitavas de final da Libertadores. Atual quinto colocado do Brasileirão, com 44 pontos, está a 11 pontos do líder Botafogo.

Embora more no Rio, por causa dos anos na seleção, Tite vai trabalhar pela primeira vez em um time carioca. Ex-volante com carreira de treinador iniciada no interior do Rio Grande do Sul, onde comandou Guarany de Garibaldi, Caxias, Veranópolis, Ypiranga e Juventude, o gaúcho se projetou nacionalmente ao ser campeão da Copa do Brasil de 2001 com o Grêmio, após levar o Caxias ao título estadual do ano anterior.

O ex-técnico da seleção treinou o São Caetano, entre 2003 e 2004, antes de iniciar uma série de trabalhos em gigantes do futebol brasileiro. Nesta sequência, teve uma passagem complicada pelo Atlético-MG, em 2005, ano em que o os atleticanos foram rebaixados, e outra sem brilho pelo Palmeiras, em 2006. Tem uma Copa Sul-Americana pelo Internacional, conquistada em 2008 e viveu experiências nos Emirados Árabes, onde comandou Al Ain (2007) e Al-Wahda (2010).

Já a história com o Corinthians começou em 2004, quando viveu sua primeira passagem pelo Parque São Jorge. Naquele ano, tirou o time da beira da zona de rebaixamento do Brasileirão e o levou ao quinto lugar. Em 2005, quando o grupo MSI passou a investir no clube, Tite se demitiu em meio a desacordos com Kia Joorabchian, então presidente da empresa de investimentos. Voltou em 2010 para levar o Brasileiro de 2011 e o inédito título da Libertadores de 2012, além do Mundial. Na terceira passagem, em 2015, foi campeão brasileiro novamente e, no ano seguinte, acabou alçado ao cargo de técnico da seleção brasileira.

Tite chegou à CBF cercado de expectativa, mas não cumpriu o objetivo de conquistar o hexa. Comandou a seleção brasileira em 81 jogos desde 2016. No período, conquistou o título da Copa América de 2019 e perdeu apenas seis partidas. Caiu na quartas de final da Copa do Mundo da Rússia, em 2018, para a Bélgica, e foi eliminado na mesma fase em 2022, no Catar, com uma derrota nos pênaltis para a Croácia.

Estadao Conteudo