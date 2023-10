Gusttavo Lima aparece em bar para jogar sinuca e surpreende dono do local

O cantor Gusttavo Lima surpreendeu o dono de um bar em Goiânia e apareceu no local para jogar sinuca. Vídeos do sertanejo foram compartilhados nas redes sociais do Bar do Macgyver e do fotógrafo Luciano Magalhães, sobrinho do proprietário do estabelecimento, nesta quarta-feira (4).

Gusttavo apareceu interagindo com clientes do bar e comendo asinhas de frango. “Estamos tomando uma (sic) aqui, jogando uma sinuca aqui, tira-gosto do Bar do Macgyver. Que pancada, meu amigo”, brincou o cantor.

A notícia de que o artista estava no local começou a circular na cidade. Luciano publicou um vídeo que mostrava Gusttavo deixando o local rodeado de fãs.

“Uma noite animada no bar do Macgyver na Redenção, onde tive a incrível surpresa de ver Gusttavo Lima jogando sinuca no bar da Redenção”, escreveu o fotógrafo. “A diversão foi garantida aqui.”

A reportagem entrou em contato com a assessoria do artista para confirmar que Gusttavo esteve no local, mas não obteve retorno até a publicação desta matéria. Ao g1, a equipe do artista confirmou a informação.

Estadao Conteudo