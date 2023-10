Lucas Lima embarca para turnê com Sandy na Europa após separação

O músico Lucas Lima embarcou para se apresentar em uma turnê com Sandy na Europa nesta quinta-feira (5). Os dois seguirão trabalhando juntos nos shows mesmo após a separação, anunciada na semana passada. “Partiu ‘Zoropa'”, brincou o artista em uma publicação dos stories do Instagram feita no Aeroporto de Guarulhos (SP). Será a primeira vez que a cantora fará uma turnê internacional solo.

Sandy se apresenta já nesta sexta-feira (6), em Lisboa, em Portugal. Ela segue no país até domingo (8), quando fará um show em Porto. A cantora também tem datas marcadas em Dublin (Irlanda) e Londres para os dias 11 e 13, respectivamente.

A apresentação desta sexta ainda possui ingressos disponíveis. Os valores vão de 40 euros a 55 euros – cerca de R$ 218 a R$ 300, conforme a cotação atual. A artista promete cantar grandes sucessos da carreira, como Me Espera e Aquela dos 30, além de faixas do projeto Nós, Voz, Eles.

A confirmação de que o ex-casal continuaria trabalhando junto na turnê pela Europa foi dada durante uma participação no programa Altas Horas no último sábado (30). “Existe uma amizade, uma intimidade, um amor de 24 anos. Isso nunca vai mudar. Para mim e para ele não é nada estranho a gente estar aqui. A gente se ama muito, somos melhores amigos e assim que vamos continuar a ser”, declarou a cantora na ocasião.

Anúncio da separação

Sandy e Lucas Lima anunciaram a separação após 15 anos de casamento na semana passada. A informação foi compartilhada em uma publicação em conjunto no Instagram.

“Não foi uma decisão fácil, nem impulsiva. Foram praticamente 24 anos de relacionamento e 15 anos de casados. Com altos e baixos, às vezes mais felizes, às vezes menos, mas sempre inteiros e dispostos a fazer o nosso melhor. E fizemos”, escreveu o casal.

Segundo eles, “não teve briga, mágoa, traumas”. “A gente conseguiu enxergar que esse era o melhor caminho e vamos deixar de ser um casal do mesmo jeito que a gente foi um: com muito amor, respeito e amizade infinita”, disseram.

Estadao Conteudo