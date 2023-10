Juliana Rocha sofreu parada cardíaca após complicações respiratórias

Na última segunda-feira (23), foi anunciada a morte da maquiadora Juliana Rocha, no perfil da influenciadora. A notícia, que surpreendeu os fãs, não dava detalhes do que havia acontecido. Agora, em novo story no Instagram, a causa da morte de Juliana foi revelada.

Segundo o texto publicado na noite de quarta-feira (25), Juliana não estava bem desde agosto, devido a uma profunda anemia. Logo na época, ela foi internada. “No hospital, estavam sendo tomados todos os cuidados cabíveis e possíveis para ela melhorar. Logo descobrimos que ela estava com água no pulmão e pneumonia e estava bem grave o caso dela”, diz a nota. “Depois, foram aparecendo pontinhos no pulmão, que seria uma suposta tuberculose”.

“Na madrugada de domingo para segunda, Juliana teve uma parada cardíaca e não resistiu, infelizmente. A causa da morte foi insuficiência respiratória, água no pulmão e tuberculose”.

“Está aí o real motivo do falecimento”, finalizou a nota. “Não precisa de mais especulações”.

A reportagem tentou contato com Marllon, citado no anúncio da morte, e com a equipe de Juliana para mais informações, mas não obteve retorno.

Estadao Conteudo