Menino de 11 anos fica preso do lado de fora de sacada no oitavo andar

Um menino de 11 anos foi resgatado na Argentina ao ficar preso do lado de fora de uma sacada do oitavo andar, segurando apenas a rede de proteção da varanda. O caso ocorreu na última quinta-feira, 28, na cidade de Rosário, na província de Santa Fé, segundo o jornal Rosário 3.

De acordo com a imprensa local, o menino pulou a grade da sacada de sua casa e ficou preso na rede de proteção, na parte externa. Quando ele gritou por socorro, seu irmão de 15 anos tentou abraçar suas pernas para não cair. Neste momento, é possível ver diversas pessoas nas sacadas vizinhas, assistindo-os e gritando conselhos de como salvá-lo.

A cena gerou chamou a atenção de pedestres que circulavam pelo local, entre eles dois entregadores de cerveja que subiram ao prédio para tentar ajudá-lo. “Vimos que as pessoas estavam olhando para cima, vejo o bebê pendurado e que todos estavam em estado de choque. Começamos a bater nas portas e ninguém queria abrir até que chegou um homem, entramos e arrombamos a porta para entrar. Pensei que poderia ser meu filho e não me importei nem um pouco”, disse um deles ao Rosário 3.

Na sacada do apartamento vizinho, um dos homens conseguiu rasgar a lateral da rede e pular para a sacada onde estavam os dois irmãos. Ele corta, então, parte da rede de proteção e puxa a criança para o chão da sacada.

Essa não foi a primeira vez que o menino foi resgatado, de acordo com o Rosário 3. Em 2018, no mesmo prédio, ele também ficou pendurado na sacada do apartamento. Quatro pessoas socorreram o menino. Duas pessoas tentam empurrá-lo de volta para dentro, enquanto outra, do sétimo andar, segurou suas pernas evitando que ele caísse na calçada. Então, um quarto homem é visto pulando a grade para alcançar a criança e agarrá-la.

Estadao Conteudo