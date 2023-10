“Meu pai ficaria muito orgulhoso” diz João sobre seguir os passos de Gugu

Após ter feito uma homenagem ao pai durante a Batalha do Lip Sync, João Augusto Liberato, filho de Gugu, comentou sobre seus próximos passos. Apesar de ainda não ter recebido propostas de nenhuma emissora, João revelou que pretende seguir a carreira como apresentador.

“Sei que meu pai ficaria muito orgulhoso”, comentou ele em entrevista ao OFuxico nesta segunda-feira, 9. João, que diz que pretende se formar em administração de empresas e comunicação em 2024, considera que precisa de mais experiência no palco.

“Pretendo estudar mais sobre a televisão, descobrir como a direção é feita, como a produção é feita. … Pretendo me envolver mais com isso, participando de mais programas, se Deus quiser, se Deus me der essa oportunidade”, afirmou.

O filho do apresentador não descarta uma carreira na atuação, mas diz que sente um “frio na barriga” quando sobe em palcos na TV. “Eu realmente acho que é a paixão da minha vida”, conta.

Ele também deixou um recado para o pai, que morreu em 2019. “Infelizmente, não tivemos muito tempo para conversar sobre essa área profissional. O senhor faleceu muito cedo, mas eu quero dizer que eu vou honrar o seu legado. Esse é um dos objetivos da minha vida: honrar sua memória, que foi linda”, disse.

João fez uma homenagem a Gugu durante uma participação na Batalha do Lip Sync, quadro do Domingão com Huck, no último domingo, 8. Ele escolheu dublar Pintinho Amarelinho e simulou o cenário do Domingo Legal durante uma apresentação de A dor desse amor, do grupo KLB.

Ele enfrentou João Silva, filho de Faustão. Ao final, Luciano Huck decidiu declarar os dois como vencedores e entregou um cinturão de honra ao mérito a cada um.

“Eu não teria coragem de dar um prêmio para o filho do Gugu e não dar para o filho do Faustão. E não teria coragem de dar para o filho do Faustão e não dar para o filho do Gugu”, justificou.

Estadao Conteudo