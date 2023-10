Pai de Gabriel Diniz anuncia álbum feito com inteligência artificial

O cantor sertanejo Gabriel Diniz ganhará um álbum póstumo feito com inteligência artificial. A informação foi confirmada pelo pai do artista, Cizinato Diniz, por meio de uma publicação feita no Instagram.

O disco receberá o nome de Não é, Mas Poderia Ser. A novidade será disponibilizada na próxima quarta-feira, 18, no YouTube e na plataforma de streaming Sua Música.

“O Gabriel foi um gigante pioneiro ousado quanto à concretização de várias ideias e muitos projetos inovadores”, escreveu Cizinato. “Agora, com o avanço da inteligência artificial, não poderia ser diferente.”

Conhecido pelo hit Jenifer, o artista morreu em 2019, aos 28 anos, vítima de um acidente aéreo. O avião que transportava o cantor sofreu uma queda no sul de Sergipe. Ele havia partido de Salvador rumo a Maceió, onde faria uma surpresa no aniversário da noiva, Karoline Calheiros.

Estadao Conteudo