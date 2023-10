Palmeiras lança camisa criada por Abel Ferreira e inspirada na F1

O técnico Abel Ferreira se aventurou como designer de moda e ajudou a desenvolver uma nova camisa casual do Palmeiras, em parceria com a Puma, fornecedora de material esportivo do clube. A peça é inspirada na Fórmula 1, esporte do qual o português é um grande fã, tanto que esteve presente nas duas últimas edições do GP de São Paulo, em Interlagos. A prova deste ano será disputada daqui a uma semana, dia 5 de novembro.

“Este é um momento muito especial para mim. Ao longo destes três anos no Palmeiras, sempre busquei a excelência, dentro e fora de campo, com trabalho e solidariedade. Agora, o clube e a Puma me presentearam com a oportunidade de contribuir como diretor criativo no desenvolvimento de uma camisa que demonstra o meu amor pelo futebol, o meu gosto pelo automobilismo e o meu compromisso com o Palmeiras”, disse Abel Ferreira.

A camisa traz a cor verde do clube paulista combinada a detalhes típicos das vestimentas das equipes de Fórmula 1, como o posicionamento do logo dos patrocinadores. Na parte de trás, há uma costura branca que simula o bico de um carro da categoria, além de uma bandeira da Itália e a frase “Scoppia Che La Vittoria È Nostra”, um dos primeiros gritos da torcida palestrina, que pode ser traduzido como “explode/arrebenta que a vitória é nossa”.

“Assim como um destemido piloto, eu enfrento meus medos e desafios com coragem e determinação. Cada corrida e cada jogo são metáforas da vida, nas quais a estratégia, a resistência e a perseverança se tornam os ingredientes essenciais para o sucesso. Persisto, aprendo com os fracassos e celebro as vitórias, mais do que nunca, porque sei o quanto é difícil ganhar”, completou Abel.

O lançamento, confeccionado a partir de matéria-prima sustentável proveniente de garrafas pet, custa R$ 399,90 e já está sendo comercializado na PalmeirasStore.com e em lojas físicas oficiais do clube.

Estadao Conteudo